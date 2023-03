Politie: gevonden 'stukken vlees' bij verdachte geen verband met dood slachtoffer Noord

De man die maandag in Portugal is aangehouden op verdenking van moord of doodslag op de 21-jarige man in Noord, had onder meer 'stukken vlees' in zijn koffer meegenomen. Dat meldt de Portugese douane. Op dit moment wordt onderzocht of het om menselijke resten gaat, laat een woordvoerder aan AT5 weten. Volgens de Amsterdamse politie is uit onderzoek gebleken dat de vondst niet met de overleden man uit Noord te maken heeft.