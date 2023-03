Dag van de Gezonde Schoolkantine: "Ik eet nu veel minder chips"

Op donderdag 15 maart is het weer zo ver: de Dag van de Gezonde Schoolkantine. Daar wordt op 59% van de Amsterdamse scholen actief aan gewerkt, volgens het Voedingscentrum loopt onze stad daarmee zelfs landelijk voorop. In Amsterdam Informeert gaan we langs op het VierTaal College in West, een uitblinker onder de gezonde schoolkantines. Voor de zesde keer op rij winnen zij de 'Gouden Schoolkantine Schaal', uitgereikt door het Voedingscentrum.

De naam verklapt het al, maar op de Dag van de Gezonde Schoolkantine wordt aandacht gevraagd voor gezonde voeding in schoolkantines. De dag bestaat uit een interactief programma, waarin scholen een proef krijgen van een gezonde schoolkantine. Het doel hiervan is scholen laten ervaren hoe (kleine) aanpassingen in aanbod en uitstraling de keuzes van jongeren in de kantine beïnvloeden.

Quote "We vinden het ook heel belangrijk dat we leerlingen hier aanbieden wat ze het thuis niet krijgen" ANTONY HELBERG, KANTINEMEDEWERKER VIERTAAL COLLEGE WEST

Het Voedingscentrum helpt scholen al twintig jaar met het gezonder en duurzamer maken van hun schoolkantine. Liesbeth Velema van het Voedingscentrum vertelt over belang hiervan: "Leerlingen brengen veel tijd door op school, het is heel belangrijk dat zij een gezond voedingspatroon ontwikkelen en daar draagt een gezonde schoolkantine aan bij." VierTaal College West Antony Helberg is kantinemedewerker op het VierTaal College in West. In deze schoolkantine worden leerlingen bekend met gezonde producten doordat zij helpen met het voorbereiden hiervan. Veel leerlingen komen niet altijd in aanraking met gezonde voeding omdat gezonde voeding vaak duurder is dan goedkopere producten: "Uit maatschappelijk oogpunt vinden we het ook heel belangrijk dat we leerlingen hier aanbieden wat ze het thuis niet krijgen", legt Helberg uit.

Quote "59% van de Amsterdamse scholen is heel actief bezig met het ontwikkelen van een gezonde schoolkantine en daarmee lopen zij voor op wat we landelijk zien" LIESBETH VELEMA, VOEDINGSCENTRUM

Leerlingen op het VierTaal College zijn tevreden over de gezonde schoolkantine: "Het helpt mij heel erg, ik eet nu veel minder chips, cola en al die andere troep", vertelt een leerling. Een ander sluit daar op aan: "Je moet niet elke dag ongezond eten." Velema vertelt dat Amsterdamse scholen voorlopen op het gebied van gezonde schoolkantines: "Op dit moment is 59% van de Amsterdamse scholen heel actief bezig met het ontwikkelen van een gezonde schoolkantine, en daarmee lopen zij voor op wat we landelijk zien."

Kijk voor meer informatie op gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam.

