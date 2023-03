Ombudsman wil stop op dubbele parkeerkosten bij verhuizing

Als een Amsterdammer verhuist naar een nieuwe woning in de stad, is de kans groot dat de huidige parkeervergunning niet meer geldig is voor de nieuwe buurt. De bewoners die verhuizen kunnen volgens Ramlal nu maar twee dingen doen: de auto laten staan in het oude vergunninggebied totdat de wijziging is afgerond of een parkeerkaartje kopen tot die tijd.

Amsterdammers die halverwege de maand verhuizen moeten zelfs drie keer de parkeerkosten betalen: voor de parkeervergunning van het oude- én nieuwe adres, máár ook voor parkeerkaartjes in de periode dat de adreswijziging nog niet verwerkt is.

Tien dagen

Een parkeervergunning mag pas op een ander adres worden gezet als je ook al bent ingeschreven op dat nieuwe adres. De gemeente streeft ernaar om de verwerking ervan binnen tien werkdagen te regelen, volgens de ombudsman zit daar juist 'de crux'. "Meestal liggen de oude en nieuwe woning zo ver uit elkaar dat mensen in de tussenliggende tijd geen andere keus hebben dan dubbel te betalen." Daar moet verandering in komen.

Ramlal heeft daarom aan wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gevraagd om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. De ombudsman ziet in het bijvoorbeeld verstrekken van een tijdelijke vergunning of het vergoeden van de extra parkeerkosten een oplossing.