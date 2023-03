Gecanceld in Frankfurt, maar in Amsterdam kan Roger Waters gewoon optreden

De gemeente Frankfurt zet een streep door een concert van Roger Waters, volgens de Duitse stad 'één van 's werelds meest prominente antisemieten'. De voormalige frontman van rockband Pink Floyd doet in april ook Amsterdam aan. Die drie concerten in de Ziggo Dome gaan waarschijnlijk gewoon door. Maar: "Ziggo en Mojo hebben wél een verantwoordelijkheid."

"Fuck 'em!" Roger Waters laat er op Twitter geen misverstand over bestaan wat hij van zijn geschrapte show in Frankfurt vindt. Het stadsbestuur neemt, samen met de deelstaatregering van Hessen, dinsdagochtend het besluit om een streep te zetten door zijn geplande concert. Op 28 mei zou Waters daar optreden in de Festhalle. De Festhalle, een concerthal net buiten de binnenstad van Frankfurt, heeft een beladen geschiedenis. In 1938 werden duizenden Joodse mannen daar samengebracht, mishandeld en naar concentratiekampen gedeporteerd. Een gedenkplaat bij de Festhalle herinnert aan de duistere jaren van de Tweede Wereldoorlog. Davidsterren en dollartekens Juist die geschiedenis maakt het voor Frankfurt en Hessen pijnlijk dat een van 's werelds 'invloedrijkste antisemieten' in de Festhalle zou optreden. Al jaren uit Waters kritiek op Israël, dat volgens Waters een apartheidsstaat is. De laatste jaren slaat Waters echter steeds verder door in zijn kritiek, stelt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). "Kritiek hebben op Israël mag natuurlijk", benadrukt stafmedewerker Hans Wallage. Maar antisemitisme, groepen beledigen en gebruik maken van stereotyperingen en vooroordelen niet.

Quote "Joden als varkens is al sinds de zeventiende eeuw een stereotypering" Hans Wallage

En juist daaraan maakt Waters zich schuldig, vindt Wallage. "In een interview heeft hij een keer een davidster en een dollarteken naast elkaar laten zien." Daarmee bevordert hij volgens hem een oeroude complottheorie dat Joden uit zijn op geld en macht. En in een eerdere tour heeft Waters een keer ballonnen van varkens laten opstijgen met daarop davidsterren. "Het idee dat een joods iemand een varken is, is al sinds de zeventiende eeuw een stereotypering." Regelrecht antisemitisme, zegt Wallage. Bekijk de beelden van de ballonnen en een interview met Wallage hier (artikel gaat verder na de video):

Moet het gemeentebestuur van Amsterdam ook nadenken over het schrappen van het concert? Wat Wallage betreft niet. "Organisator Mojo en de Ziggo Dome moeten, vinden wij, vooral goede afspraken maken met de artiest." Want de verantwoordelijkheid dat er op het podium en in het publiek geen antisemitische uitingen te zien zijn, ligt ook bij de Ziggo Dome en Mojo, vindt Wallage: "Als ze dat niet kunnen garanderen, zouden wij ze vragen om te heroverwegen of het concert wel door kan gaan." In een reactie zegt een woordvoerder van Mojo tegenover het AD dat artiesten wel vaker een mening uitdragen. "Dat betekent niet dat we achter zijn uitspraken staan." De concerten, die overigens nog niet zijn uitverkocht, zullen dan ook gewoon doorgaan. Geen eigenaar Daarnaast is de vraag of het in Amsterdam wel kán, zegt Wallage. "Frankfurt en Hessen zijn eigenaar van het bedrijf achter de Festhalle, en konden zo een streep door het concert zetten." Amsterdam heeft geen aandelen in de Ziggo Dome, en kan een soortgelijk besluit niet afdwingen.