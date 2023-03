Terrasseizoen van start: sommige uitgebreide coronaterrassen nu permanent

Een havercappuccino of vaasje in de vroege lentezon? Na een lange winter mochten vandaag de zomerterrassen weer van stal. Extra lang buiten zitten dus. Voor een paar ondernemers is het extra genieten; zij mogen hun uitgebreide coronaterrassen laten staan.

Andere ondernemers hadden minder geluk. Zo keurde de gemeente de aanvraag van Barça op het Marie Heinekenplein af. Daar was het extra terras op een deel van het looppad geplaatst. Bedrijfsleider Sjimmi Smith: "Jammer, maar gelukkig hebben we zowel binnen als buiten al veel plaatsen, dus dat komt wel goed."

Eén van de gelukkigen is Karin Duivenvoorden van Café Sportpark in West. In de coronaperiode kreeg zij toestemming om drie extra picknicktafels aan haar terras toe te voegen, goed voor zo'n 50 extra gasten. Nu heeft ze daar een permanente vergunning voor gekregen.

Amsterdamse horeca mocht na de eerste coronagolf in mei 2020 grotere terrassen neerzetten op bijvoorbeeld de stoep of de parkeerplaats. Die terrassen waren niet permanent: horeca-eigenaren moesten een nieuwe aanvraag doen.

Voor veel ondernemers zijn de extra terrasplaatsen hard nodig na een paar lastige coronajaren. Van Duivenvoorden: "Je kunt niets meer inhalen van wat er die periode verloren is gegaan. Je moet ook gewoon vooruit en dit is echt de manier voor ons om positief de toekomst in te gaan en lekker te knallen."

In totaal hebben 78 ondernemers in de stad een aanvraag voor een permanente terrasuitbreiding gedaan. 45 van die aanvragen kwamen uit stadsdeel centrum. Tot nu toe zijn 10 aanvragen goedgekeurd en een deel is nog in behandeling.