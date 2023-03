Kleine gele auto rijdt in korte tijd motorrijder en fietser aan, automobilist rijdt door

Op de Overtoom in West is gisteravond in de buurt van de kruising met de Amstelveenseweg een motorrijder aangereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de automobilist, die kort naar de aanrijding doorreed. Ook veroorzaakte dezelfde bestuurder van de gele auto een tweede ongeluk met een fietser.