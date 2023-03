Motorbestuurder aangereden op Overtoom, automobilist rijdt door

Op de Overtoom in West is eerder op de avond een motorrijder aangereden. De politie is nog op zoek naar de automobilist, die kort naar de aanrijding doorreed. Trams 1 en 17 moeten als gevolg van het ongeluk omrijden.

De politie werd rond 18.45 uur voor het eerst over het ongeluk gealarmeerd. Volgens een woordvoerder van de politie was de bestuurder van de motor kort na het ongeluk aanspreekbaar. Hij is nagekeken in de ambulance en later overgebracht naar het ziekenhuis.

Het kruispunt waar het ongeluk plaatsvond, was een paar uur lang afgezet voor onderzoek. Daardoor moesten onder meer tram 1 en 17 enige tijd omrijden. Inmiddels is de weg daar weer vrij, laat de politiewoordvoerder weten. Het GVB meldt dat ook de trams weer over de Overtoom kunnen rijden.