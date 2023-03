Scooterrijder rijdt na achtervolging tegen brugleuning aan op Molukkenstraat

Een scooterrijder is na een korte achtervolging door de politie op de Veebrug in Oost tegen een brugleuning aangereden. De bestuurder raakte daarbij gewond en is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder reed de man 'op hoge snelheid' weg nadat agenten hem op het Javaplein wilden aanspreken. De politie zette vervolgens een achtervolging in. Die eindigde dus op de Veebrug, tussen de Veelaan en de Molukkenstraat.

De woordvoerder laat weten dat de man verwondingen heeft opgelopen aan zijn mond. Hij was aanspreekbaar toen hij in de ambulance werd nagekeken. Later is de scooterrijder overgebracht naar het ziekenhuis.

De brug is op dit moment afgezet voor onderzoek, dat onder meer door de verkeersongevallen-analyse (VOA) wordt uitgevoerd. Daardoor moeten bus 22 en 65 voorlopig omrijden, meldt het GVB.