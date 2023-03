Stad nl De Straten zoekt een nieuwe bijnaam voor Sluishuis: "Ik zie niet echt een sluis en niet echt een huis"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we bij Sluishuis, een nieuw gebouw aan de Haringbuisdijk, dat volgens sommige Amsterdammers al een icoon is. Maar wat is nou een goede bijnaam?

Want bij een iconisch gebouw hoort een bijnaam. Tim Verlaan, stadshistoricus aan de UvA, vertelt: "Amsterdammers geven graag bijnamen aan gebouwen. Ook een beetje om een gebouw en een architect in de zeik te nemen." Een voorbeeld hiervan is de Pontsteiger. Die wordt in de volksmond het Schijthuis genoemd. Bijnamen kunnen te maken hebben met de vorm van het gebouw, maar het kan ook met de functie te maken hebben. Tim noemt een voorbeeld: De Hunkerbunker. Een flatgebouw aan het Oranjehof voor vrijgezelle verpleegsters die hunkeren naar een vriend of een relatie. Tim vindt Sluishuis niet een hele passende naam: "Ik zie niet echt een sluis, en ook niet echt een huis." Zelf vindt hij de Rasp beter passen: "Ik vind het gebouw wat steriels hebben door de aluminium gevels. Met die uitstekende balkons heeft het precies een raspvorm. (…) Iets wat in de keukenla ligt."

Hierna gaan we langs bij Dominique. Die woont sinds een paar maanden in Sluishuis met haar Zuid-Afrikaanse verloofde Steven. Ze werkt met hoogsensitieve kinderen in haar praktijk aan huis. Hier doet ze healings en energetisch werk. "Ik begeleid kinderen die het moeilijk vinden om bij hun gevoel te komen om weer in verbinding te komen". Steven en Dominique hebben elkaar via de datingapp Bumble ontmoet. Na een paar dagen hebben ze afgesproken en Dominique is eigenlijk nooit meer weggegaan. Sinds dat moment wonen ze samen in Sluishuis. Of dat niet een beetje snel is gegaan? "Ja. Maar als iets voor mij goed voelt, dan ga ik er ook voor."

Hierna gaan we langs bij Maarten. Hij woont in een cantilever: een van de appartementen die met een schuine muur en raam over het water hangen. Het uitzicht vanaf het raam en het balkon van Maarten reikt ver: "We kijken hier naar Noord, Zeeburg, Durgerdam, Vuurtoreneiland en als je een beetje om de hoek kijkt Almere." Maarten is wiskundige en vertelt ons dat de vorm van Sluishuis heel erg in de buurt komt van een parralelepipedum: "Dat is een scheefgezakte kubus". Of dat de nieuwe bijnaam van Sluishuis kan worden? Maarten vindt de Rasp ook wel passen. "Ik vind het leuk. Dat al die balkonnetjes de haakjes zijn waar je de kaas doorheen jaagt".

