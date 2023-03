Politiek nl Zorgen om tekorten bij renovaties kades en bruggen: "Geldgebrek is geen excuus"

Het hoofdpijndossier kades en bruggen kreeg onlangs het zoveelste nieuwe hoofdstuk. Volgens verkeerswethouder Melanie Van der Horst dreigt er vanaf 2026 namelijk onvoldoende geld te zijn voor de broodnodige renovaties. Een zorgelijke en onnodige ontwikkeling, vinden architect André van Stigt en logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel.

"Sharon Dijksma heeft dit op de kaart gezet en het wordt nu naar achteren verschoven", zegt Van Stigt. "Dat is eigenlijk zonder reden, behalve dat er geen geld is. Maar 'er is geen geld' is geen reden. Dan moet je het slimmer doen. Er ligt een probleem en dat moet worden opgelost." Sinkholes en ingestorte kades Dat probleem, de erbarmelijke staat van de Amsterdamse kademuren en bruggen, heeft sinds een paar jaar de volle aandacht van het stadsbestuur. Al jaren voordat er in 2017 een sinkhole aan de Marnixstraat ontstaat en in 2018 een deel van de Nassaukade instort , zijn er zorgen.

Quote "Het risico van dat er nu even geen geld is, is dat we die hele mooie trein van versneld de zaak aanpakken, verstoord wordt" Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek HvA

Maar hoe slecht de kades en bruggen er écht aan toe zijn blijkt eind 2018 na een grootschalige inventarisatie. "Het gaat geen vijf jaar duren, geen tien jaar, maar ik vermoed decennia om dit allemaal op orde te krijgen", zegt Sharon Dijksma, op dat moment de verantwoordelijk wethouder, destijds tegen AT5 Kortetermijnoplossingen In 2019 komt Dijksma met een actieplan . De verwachte kosten: zo'n twee miljard euro. Intussen zijn we dus vier jaar, enkele nieuwe incidenten en twee wethouders verder. Oplossingen voor de lange termijn worden nu, met dus als argument dat geldgebrek, aan de kant geschoven voor varianten voor de korte termijn.

Dat houdt onder meer in dat wethouder Van der Horst op sommige plekken inzet op het stutten van zwakke plekken waardoor ze vermoedelijk nog een jaar of dertig meekunnen. Dit terwijl Dijksma wilde investeren in langetermijnoplossingen.

Quote "Je kan niet alleen maar pleisters blijven plakken" André van Stigt, architect

"Het risico van dat er nu even geen geld is, is dat we die hele mooie trein van versneld de zaak aanpakken, verstoord wordt", zegt Ploos van Amstel. "En dan ben je heel veel 'goed geld' aan het wegzetten, terwijl je in een keer een goede aanpak wil en dat zo snel mogelijk. Dus ik maak me echt zorgen." Oorzaken weghalen Van Stigt deelt die zorgen. "Je kan niet alleen maar pleisters blijven plakken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je als stad, wanneer je wil bezuinigen, moet kijken of je de oorzaken kunt weghalen. Dan ben je dus niet alleen maar de gevolgen aan het bestrijden."

Een van die oorzaken is het vele gewicht dat de bruggen en kades dagelijks te verduren krijgen, iets waar ze destijds helemaal niet op gebouwd zijn. "Denk dat vooral die idiote kranen, die mobiele kranen die iedereen neerzet. Dat zijn dus hele zware extreme belastingen", zegt Van Stigt. "Voor de rest zien we dat heel veel van dat vrachtverkeer niet bundelt. Je moet aan de rand van de stad gaan bundelen, zodat je veel minder bewegingen de stad inkrijgt, zoals nu bijvoorbeeld gaat gebeuren in Westpoort", vult Ploos van Amstel aan.

Quote "Al dat aanpassen moet je natuurlijk meteen voor honderd jaar doen en niet voor vijfentwintig jaar" Walther Ploos van Amstel, logistiek Citylogistiek HvA





Maatregelen om dat zware vrachtverkeer uit de binnenstad te weren werden de afgelopen jaren echt al wel genomen , zoals strengere regels voor ontheffingen. "Maar wat ik zie is, als ik bijvoorbeeld naar de brug op de Leidsestraat kijk: die staat helemaal vol met vrachtwagens", zegt Ploos van Amstel. "Terwijl de afspraak is: niet op die kwetsbare bruggen stilstaan, dat geeft enorme belasting. Ik denk dat we de sectoren die nu een ontheffing krijgen wat harder moeten aanspreken. 'Jij gedraagt je niet conform de spelregels, jij komt de stad niet meer in'." Handhaven Van Stigt voerde zelf al meerdere projecten uit waarbij hij bijna al het vervoer over het water liet gaan. En dat zou volgens hem niet alleen moeten gebeuren bij verbouwingen op de kades. "Ook die kades zelf aanpakken moet je doen vanuit het water. Dan is de overlast veel minder en je zorgt dat de ondermijning vanuit die kant in ieder geval niet meer plaatsvindt", zegt Van Stigt.

"Al dat aanpassen moet je dan natuurlijk meteen voor honderd jaar doen en niet voor vijfentwintig jaar", zegt Ploos van Amstel. "En afmaken dat werk, niet alleen maar noodpleisters plakken", aldus Van Stigt. Ploos van Amstel tot slot: "En handhaven. Zorgen dat de sector zich houdt aan de regels die we hebben met elkaar."