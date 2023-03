Stad nl In Zuidoost zijn meer kerken dan cafés, maar daar is te weinig ruimte voor

Tientallen migrantenkerken in Zuidoost hebben moeite om onderdak te vinden voor hun kerkdiensten. Van de naar schatting honderd tot honderdvijftig migrantenkerken die Zuidoost rijk is, zijn zo'n dertig kerkgemeenschappen op zoek naar een plek. En dat terwijl veel van hen een belangrijke bijdrage leveren aan de buurt door taallessen, maaltijden en hulp aan te bieden.

Na lang zoeken naar een geschikte plek in Zuidoost heeft Pastoor Raffic Osman vanTreasures International Ministries de beslissing gemaakt om zijn kerkdiensten voort te zetten in een zaaltje in Abcoude. Sindsdien is hij zo'n twee derde van zijn leden verloren. "Ze vinden het te duur of te ver weg", is zijn simpele verklaring.

Gaetan Mbwete is makelaar en begeleidt migrantenkerken vanuit stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN) die op zoek zijn naar een ruimte. "Het is op dit moment de grootste uitdaging voor migrantenkerken in Zuidoost", vertelt hij. "Van de honderd tot honderdvijftig kerkgemeenschappen in Zuidoost, zitten zo'n dertig tot vijftig kerkgemeenschappen zonder ruimte. En ik verwacht dat dit er alleen maar meer gaan worden, want in de nieuwbouwplannen van de gemeente komen de migrantenkerken bijna niet voor. En waar traditionele kerken steeds meer leeglopen, blijven migrantenkerken maar groeien."

Quote "Ik spreek kerken die illegaal in garages zitten, in buurthuizen, in schoolgebouwen of zelfs bij de pastoor thuis hun diensten houden." Gaetan Mbwete, makelaar

In Zuidoost staan een aantal kerkverzamelgebouwen waar kerken ruimtes kunnen huren, zoals het Charity's House en de Nieuwe Stad waar meerdere kerken gebruik van maken. Verder zitten de migrantenkerken overal. Mbwete: "Ik spreek kerken die illegaal in garages zitten, in buurthuizen, in schoolgebouwen waar ze een gymlokaal huren, of zelfs bij de pastoor thuis hun diensten houden." De gemeente zegt de maatschappelijke rol van religieuze gemeenschappen in de stad te erkennen, maar dat zij ook geen specifieke verantwoordelijkheid heeft om kerken of andere religieuze instellingen te huisvesten. Daarnaast zegt de gemeente, hoewel ze vermoedt dat het meer zijn, zelf zo'n dertig kerkgenootschappen in kaart te hebben.

En dat is volgens Mbwete waar het mis gaat. "Hoe kun je nou passend beleid maken voor een groep als je niet weet hoe groot die precies is? Praat met de groep, erken dat ze er zijn en kijk wat je voor elkaar kan betekenen", zegt hij. In de huidige plannen voor gebiedsontwikkeling wordt volgens de gemeente gewerkt aan twee nieuwe kerken in de K-buurt en in het Paasheuvelweggebied. De kerken zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw. Volgens Piet Brinksma van de Amsterdam Council of Christian Leaders is de herontwikkeling van het stadsdeel Zuidoost niet gunstig voor de migrantenkerken. "Op dit moment verdwijnen de loze ruimtes. In het verleden waren er nog leegstaande gebouwen, garages, industriële panden die door deze gemeenschap werd gebruikt. Maar nu wordt alles strakgetrokken en wordt de problematiek alleen maar groter. In Zuidoost worden gelukkig nog wel kerkgebouwen gedeeld, maar die opties zijn bijna op," vertelt hij.