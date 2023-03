Ajax wint eenvoudig bij De Graafschap en bekert door naar halve finale

Ajax heeft de halve finale van de KNVB-beker bereikt. De ploeg van trainer John Heitinga won in Doetinchem met 0-3 van De Graafschap. Samen met Spakenburg, Feyenoord en PSV zitten de Amsterdammers in de koker bij de loting.

In een sfeervol stadion De Vijverberg trad Ajax aan met flink wat reservespelers. Remko Pasveer nam de plaats van Geronimo Rulli over onder de lat. Verder begon Heitinga met Jorge Sanchez, Jorrel Hato, Florian Grillitsch en Francisco Conceição aan de wedstrijd.

Controle

Ondanks alle wijzigingen had Ajax meteen de controle over de wedstrijd. In de 13e minuut drukten de Amsterdammers dat al uit in de score. Jorge Sanchez schoot raak uit een voorzet van Brian Brobbey en dat deed hij fraai met de binnenkant van zijn voet: 0-1. De thuisploeg was vooral aangewezen op snelle counters en kwam na de openingstreffer wel een aantal keren voor het doel van Pasveer.

Ajax had vervolgens volledig de touwtjes in handen. Met een afgekeurd doelpunt van Jurriën Timber vanwege buitenspel en een afstandsschot op de paal van Mohammed Kudus gaf Ajax het visitekaartje al af. Halverwege de eerste helft was het Steven Bergwijn die de score wel verdubbelde. De buitenspeler sneed naar binnen en schoot met een afstandsschot raak in de verre hoek. Het was voor Bergwijn zijn eerste officiële doelpunt sinds 12 november (3-3 tegen FC Emmen).

Tegenstootjes

Na de pauze nam Ajax beduidend gas terug. Dat zorgde ervoor dat De Graafschap toch wat geloof in een resultaat kreeg. Binnen een aantal minuten leek het even de aansluitingstreffer te maken, maar Camiel Neghli stond buitenspel. Nadat de opwelling van de thuisploeg in de kiem gesmoord was, greep Ajax opnieuw de controle en zag het Brian Brobbey de bal uit een hoekschop tegen de paal koppen. In de 79e minuut was het dan wel raak voor de Ajax-spits. Hij kreeg een cadeautje en rondde koel af: 0-3.

Samen met Spakenburg, Feyenoord en PSV behoort Ajax tot de halvefinalisten van de KNVB-beker. De loting is zaterdagavond. Komend weekend hervat Ajax de competitie in eigen huis tegen NEC.