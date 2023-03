Twee straatroven Amsterdam-Zuidoost door groep tieners op één avond: politie zoekt getuigen

Een groep tienerjongens heeft woensdagavond op station Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost een jongen mishandeld en beroofd van zijn jas met persoonlijke bezittingen. Later op de avond wordt iets verderop, op het Holendrechtplein, weer een jongen belaagd door een groep tieners. Mogelijk gaat het om dezelfde jongens, dat wordt onderzocht door de politie.

Rond 18.00 uur loopt het eerste slachtoffer met een aantal vrienden op het perron van station Holendrecht, als hij uit het niets belaagd wordt door een groep jongens tussen de 15 en 18 jaar. Zij dwingen hem om zijn jas af te geven, maar als hij dat weigert wordt hij een paar keer hard in zijn gezicht geslagen. Daarop geeft hij alsnog zijn jas met persoonlijke bezittingen aan de groep.

Een deel van de belagers rent vervolgens weg van het station, een ander deel stapt de metro in. De politie heeft een dag later tijdens een inval in een woning de spullen van het slachtoffer teruggevonden. Ook troffen zij daar een vuurwapen aan. De jongens die in huis waren, zijn aangehouden.

Tweede straatroof

Op diezelfde woensdagavond is op het Holendrechtplein een tweede persoon belaagd en beroofd door een groep 15 tot 18-jarige jongens. Het jonge slachtoffer wordt vastgepakt, zijn vriend rent weg en vraagt hulp aan een vrouw, waarop de politie wordt ingeschakeld.

Het is niet duidelijk of de straatroven iets met elkaar te maken hebben. De politie komt daarom graag in contact met mensen die ze hebben zien gebeuren.