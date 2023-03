Brobbey en Taylor behoren tot zestal Ajacieden in voorselectie Nederlands elftal

Naar het WK in Qatar nam de voorganger van Koeman, Louis van Gaal, zeven Ajacieden mee. Daarbij zaten toen Remko Pasveer, die nu niet is opgeroepen, en Daley Blind, die nu speelt voor Bayern München. Van de zes Ajacieden in de huidige voorselectie was alleen Brian Brobbey niet mee naar het WK.

Een grote verandering ten opzichte van de WK-selectie, is dat Koeman heeft gekozen voor meer Feyenoorders. Waar in Qatar maar één speler van de Rotterdammers aanwezig was, zitten er in de voorselectie nu drie spelers. De Amsterdammers zijn nog altijd wel hofleverancier, aangezien er maar twee PSV'ers zijn opgeroepen.

Veel oud-Ajacieden

Zoals gebruikelijk zijn er naast huidige spelers van Ajax ook veel spelers opgeroepen met een geschiedenis in het rood-wit van de record landskampioen. Zo zijn Daley Blind, Sven Botman, Jasper Cillessen, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Noa Lang, Matthijs de Ligt, Kjell Scherpen en Kenny Tete door Koeman opgenomen in de voorselectie.

Het Nederlands elftal begint eind maart met de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Oranje speelt een uitwedstrijd tegen Frankrijk op 24 maart en ontmoet Gibraltar op 27 maart in De Kuip. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.