Ajax loot Feyenoord in halve finale KNVB Beker

Ajax-fans kunnen dit seizoen een derde klassieker in de agenda zetten. Bij de loting voor de halve finales van de KNVB Beker werd de ploeg aan Feyenoord gekoppeld. De wedstrijd wordt in De Kuip gespeeld.

Ajax bereikte de halve finale door donderdagavond met 0-3 bij eerstedivisionist De Graafschap te winnen.

Het wordt de achttiende keer dat Ajax en Feyenoord tegenover elkaar komen te staan in de beker. Beide clubs wisten acht keer van elkaar te winnen. Eén keer, in 1984, eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. De beslissing viel toen in een tweede wedstrijd, die Feyenoord met 2-1 won.

De winnaar van deze editie komt één van de andere twee overgebleven ploegen, PSV of SV Spakenburg, tegen.

Competitie

De twee ploegen spelen ook nog een keer in de eredivisie tegen elkaar. Over iets meer dan twee weken (19 maart) komen de Rotterdammers op bezoek in de Arena. Een eerdere ontmoeting tussen de twee clubs was op 22 januari en eindigde in 1-1.

De twee clubs loten elkaar op de dag waarop de vrouwenteams voor het eerst tegen elkaar in de Arena speelden. Op de wedstrijd, die ook in 1-1 eindigde, kwamen zo'n 31.000 bezoekers af: een record in de Vrouwen Eredivisie.