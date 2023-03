Man richt 'vuurwapen' op meerdere automobilisten vanuit busje, blijkt om fles alcohol te gaan

Automobilisten die gisteravond over de A4 reden schrokken zich rot toen een man hen vanuit een busje met een 'vuurwapen' bedreigde. De man hield een lang vuurwapen vast en richtte deze op auto's die hij samen met een groepje inhaalde. De politie kon uiteindelijk een 22-jarige man uit Nieuw-Vennep aanhouden. Al snel bleek dat het vuurwapen eigenlijk een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen was.

De politie zette na meerdere meldingen de achtervolging in en bracht het busje tot stilstand op de Pieter Braaijweg in Duivendrecht. Met meerdere wapens benaderden de agenten het busje en sloegen alle inzittenden in de boeien.

Na een grondige doorzoeking van het busje werd er geen vuurwapen aangetroffen. In plaats daarvan trof de politie een fles alcohol, in de vorm van een wapen aan; 'het wapen waar de man mee richtte'. De 22-jarige verdachte is daarop overgebracht naar het politiebureau.

Aan de omstanders van de aanhouding met wapens, is slachtofferhulp aangeboden. Volgens de politie was iemand zelfs zo erg geschrokken, dat zij naar huis is gebracht door agenten.