Jongeren Extinction Rebellion voeren actie bij Nachtwacht: "Geen kunst op een ondergelopen planeet"

Een groep van tien jongeren stond en zat rondom een spandoek voor het schilderij van Rembrandt. Op beelden, die de groep zelf via een livestream deelden, is te zien dat zij de volgende woorden die op het spandoek staan schreeuwden: 'Rise up! Faster than the sea"

Ouders en grootouders waren ook aanwezig tijdens de actie in het Rijksmuseum. Op de beelden is te zien dat de beveiliging de groep tijdens de demonstratie probeert naar buiten te begeleiden.

Extinction Rebellion schrijft op Twitter dat het ging om demonstranten van 15 tot 22 jaar oud. Ook schrijven zij: "De boodschap is helder, geen kunst op een ondergelopen planeet." De groep riep het museum op de banden met "fossiele bedrijven als KLM te verbreken".

In onderstaande video is te zien hoe de groep demonstreert in het Rijksmuseum.