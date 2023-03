John Heitinga vindt de bekerloting 'merkwaardig'

Volgens Heitinga was de amusementswaarde voor de fans niet heel hoog. ''Soms maakt het ook niet uit hoe, maar je moet hem dan winnen.'' Met drie punten achterstand op de koploper Feyenoord is het belangrijk dat elke wedstrijd gewonnen wordt. ''We hebben hem zakelijk over de streep getrokken.''

Bij de bekerloting van gisteren werd bekend dat de halve finale een Klassieker wordt, waarbij Feyenoord het thuisvoordeel heeft. De fans van Ajax zijn niet welkom bij de wedstrijd in de Kuip. Heitinga vindt die keuze merkwaardig. ''Ik denk dat dit misschien wel het moment was geweest om weer bij elkaar te komen en om te kijken welke mogelijkheden er zijn'', zegt de trainer van Ajax. Volgens Heitinga was de beslissing zonder overleg al genomen.

''Ik kan niet eentje kiezen''

Na de aanstelling van John Heitinga als trainer bij Ajax kreeg Calvin Bassey het moeilijker en belandde vaker op de bank. Vandaag had de trainer wel het vertrouwen in de speler en mocht hij starten in de verdediging. Bassey zelf vond het leerzaam om bij Ajax op de bank te zitten, ''soms moet je gewoon stil zitten en leren voordat je in de basis komt''.

Bassey vindt het lastig om antwoord te geven op de persoonlijke vraag wie nou zijn beste vriend is bij Ajax. ''Ik ben goed bevriend met veel jongens. Ik kan niet eentje kiezen.'' De speler werd uitgeroepen als man of the match, in de ogen van Heitinga was dat zeer terecht.

Volgende week is Ajax op bezoek bij sc Heerenveen. De week erna volgt de Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena.