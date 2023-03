Asfalteringswerkzaamheden Marnixstraat van start: "Vanwege veiligheid moeten we in de nacht werken"

Vandaag is het Het Verkeer terug op de Marnixstraat, tussen het Raamplein en de Leidsegracht. In de nacht van 6 op 7 maart, 7 op 8 maart en 13 op 14 maart vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats. Na het aanbrengen van het nieuwe asfalt is de herinrichting van de Marnixstraat afgerond en wordt de fietsstraat officieel ingeluid.

AT5

Het eerste deel van de fietsstraat, tussen de Elandsgracht en het Leidseplein, is al af. Voorbijgangers reageren gemengd op het afgeronde gedeelte: "Ik ben helemaal niet blij. Dit is net zo smal dat de auto's niet goed langs je kunnen", vertelt een vrouw. Een andere voorbijganger is wel tevreden: "Ik ben heel blij met het resultaat want ik fiets er best wel vaak, en het was echt gevaarlijk." Sinds oktober 2022 wordt er gewerkt aan het gedeelte tussen het Raamplein en de Leidsegracht. Nieuwe stoepen zijn geplaatst en de gasleiding is vervangen. Het enige wat nog moet gebeuren is het aanbrengen van nieuw asfalt en groen langs de waterkant, legt omgevingsmanager Marije Mook uit.

Artist impression kruispunt Nieuwe Passeerderstraat en Marnixstraat

Nachtelijke werkzaamheden De asfalteringswerkzaamheden moeten 's nachts plaatsvinden. "Dat heeft alles te maken dat we zo dicht bij het tramspoor zitten, dat we vanwege veiligheid in de nacht moeten werken. Dan is er veel minder verkeer", vertelt Mook. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 6 op 7 maart, 7 op 8 maart en 13 op 14 maart. Er wordt gewerkt tussen 22.00 en 06.00 uur. Bij te nat of koud weer wordt het werk uitgesteld. "We kijken van tevoren heel goed naar de weerberichten, zo wel de buiten temperatuur als ook de neerslag en de wind. Want die hebben allemaal invloed op hoe snel het asfalt afkoelt", vertelt Mook. Vooralsnog ziet het er gunstig uit, en kunnen de werkzaamheden doorgaan. Het asfalteren en frezen (afschrapen van asfalt) zal geluidshinder veroorzaken in de directe omgeving. Vooral het geluid van de machines en voertuigen.

Gevolgen verkeer De komende weken worden fietsers vanaf het Leidseplein omgeleid. Auto's kunnen op de nachten van het asfalteren niet langs de werkzaamheden en worden omgeleid door verkeersregelaars. Na het aanbrengen van het nieuwe asfalt is de herinrichting van de Marnixstraat afgerond en wordt de fietsstraat officieel ingeluid.