Portemonnee-dief achtervolgd en gepakt door marktkoopman op Westerstraat

Het incident gebeurde vanmiddag rond 12.15 uur. De politie zegt dat er rond die tijd een melding binnenkwam van een vechtpartij na een mogelijke diefstal. Eenmaal ter plaatse werd een man vastgehouden door onder anderen een marktkoopman. Of het echt om een vechtpartij ging kan de politie niet zeggen. Mogelijk zouden er wel tikken zijn uitgedeeld, ook door de marktkoopman. De politie heeft dit nog in onderzoek.

Achtervolging

Meerdere getuigen vertellen aan AT5 dat de marktkoopman zag hoe de verdachte zijn portemonnee uit zijn auto pakte. Even daarvoor zou de marktkoopman al gewaarschuwd zijn door een medewerker van een horecazaak, omdat er een man was die in meerdere auto's aan het kijken was terwijl hij er langsliep.

Volgens de getuigen ging de marktkoopman daarna te voet achter de verdachte aan. Even verderop wist hij de verdachte tegen de grond te werken, wat gepaard ging met het nodige geschreeuw. Samen met een paar anderen die op het incident afkwamen werd de verdachte vervolgens vastgehouden tot de politie ter plaatse was. Die hield de verdachte aan en heeft hem meegenomen naar het bureau.