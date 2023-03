Vertrouwde tramgeluiden terug in de Kinkerstraat: "Blij dat ik dat gepingel weer hoor"

Na meer dan een jaar kunnen Amsterdammers weer van en naar de Kinkerstraat met tramlijnen 7 en 17. Goed nieuws voor reizigers én voor winkeliers in de straat: "Geen trams betekent minder klanten."

"Ik ben heel blij dat alles weer rijdt en dat ik dat gepingel van die tram weer hoor. Ik miste dat gepingel en de mensen in de tram", vertelt Monique Payralbe, eigenaar van bloemenzaak Lanusplant. Maandenlang lag de straat voor haar zaak open en was de tramhalte buiten gebruik. "Nu de straat weer dicht is, zie je ze langzaamaan weer terugkomen, ik ben blij", aldus de onderneemster.

Ook een stukje verderop bij kookwinkel Meesterslijpers zijn ze opgelucht dat de straat weer grotendeels bereikbaar is: "Was toch wel erg chaotisch. Geen trams betekent minder klanten. Mensen die anders niet konden komen, veel uit Osdorp. De tram is essentieel voor ze en daarom ook voor ons", vertelt eigenaar Berend de Boer.

De Boer is niet alleen blij vanwege de klandizie, maar ook in verband met de veiligheid. Zo waren het afgelopen jaar regelmatig incidenten in de Kinkerstraat: "De plofkraken hadden denk ik wel met de verbouwing te maken. Er kon geen politie bij komen en scootertjes wel. Je hebt liever een dichte straat dan een straat die open ligt natuurlijk", aldus de Boer.