Zorgen over drukte op de Burgemeester De Vlugtlaan: "Ze rijden als gekken"

Voor de tweede keer dit jaar is een stadsbus op een auto gebotst op het kruispunt van de Burgemeester De Vlugtlaan met de Burgemeester Eliasstraat. Buurtbewoners kijken al langer gespannen naar die drukte: "Ik durf af en toe niet eens over te steken."

De 86-jarige Annie woont al zesentwintig jaar aan het kruispunt en ziet geregeld dat het misgaat. "De auto's rijden veel te hard, soms echt als gekken. Ik durf soms ook niet over te steken. Het is echt een gevaarlijk kruispunt", vertelt ze.

De politie laat weten dat de botsing van afgelopen zaterdag de tweede keer dit jaar is dat een stadsbus op een personenauto is gebotst. "Ze moeten er echt iets aan doen. Het lijkt af en toe wel een racebaan", vertelt een buurtbewoner. "Ik hoop dat ze stoplichten gaan neerzetten. Er zitten hier ook scholen, dat is gewoon veel te gevaarlijk."