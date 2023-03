Cultuur nl Na zeven jaar is r&b-superster Chris Brown weer in town

R&b en regen lijkt misschien niet de beste combinatie, maar in Zuidoost leek het gisteravond voor een uitverkochte Chris Brown niet zoveel uit te maken. De Amerikaanse superster staat deze maand maar liefst drie avonden in Ziggo Dome. Maandagavond trapte hij af met de eerste show van zijn 'Under The Influence Tour'.

Het is al een tijdje geleden dat de Amerikaanse zanger in Amsterdam optrad. Zijn laatste show was ruim zes jaar geleden in juni 2016, ook in de Ziggo Dome. Brown werd destijds door AT5 nog gespot in de coffeeshop. Ondanks de regen stond er ruim twee uur voor aanvang van de show al een lange rij met fans buiten te wachten. "Chris Brown brengt net die ene energie die de andere artiesten net niet hebben."

Rijen voor Chris Brown in Ziggo Dome - AT5

Dat er de afgelopen jaren veel gedoe geweest rondom de zanger staat voor de fans los van zijn muziek. "Niet iedereen is perfect. Ik kom hier voor zijn muziek niet voor zijn karakter. Wat hij zelf allemaal doet, is aan hem." Een andere bezoeker is het met hem eens. "Hij zingt, dat vinden we leuk en daar komen we voor. Wat hij voor de rest doet is zijn pakkie aan. Wat mijn bakker doet weet ik toch ook niet?"