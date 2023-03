Veteranen Search Team zoekt in Amsterdamse Bos naar vermiste Jessica (29) uit Haarlem

Het Veteranen Search Team (VST) zoekt vandaag met 80 mensen in het Amsterdamse Bos naar de vermiste Jessica Kurzawa (29) uit Haarlem. Jessica is nu twee weken vermist en voor het laatst in verwarde toestand gezien bij VUmc ziekenhuis.

Op foto's is te zien dat er onder meer langs de Bosbaan wordt gezocht. De politie laat weten dat Jessica inderdaad nog niet is gevonden. "Wij hopen heel erg dat we haar vinden en doen daar hard ons best voor", zegt een politiewoordvoerder. De vrouw is 1.67 meter lang, heeft een slank postuur, een lichte huidskleur en draagt mogelijk een grote bril. Toen ze vermist raakte, droeg Jessica een witte jas met capuchon en donker embleem ter hoogte van de linkerborst. Ook droeg ze een sjaal, lichtkleurige schoenen en een donkerkleurige rugzak.

Vermiste Jessica (29) uit Haarlem - Politie

De politie laat ook weten dat Jessica een litteken van ongeveer één centimeter lang op de knokkels bij haar pink en ringvinger op een van haar handen heeft. Opvallend is dat tijdens de zoektocht vanochtend ook een dode man is gevonden in Nieuwe Meer bij het Amsterdamse Bos. Er lijkt geen verband te zijn.