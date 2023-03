Politiek nl Harde kritiek ombudsman op marktbeleid: "Gemeente heeft eigen kraampje niet op orde"

De gemeente draagt zelf bij aan de achteruitgang van de markten in de stad. Dat concludeert ombudsman Munish Ramlal. Hij vindt dat de gemeente zich niet eerlijk en betrouwbaar naar de marktkooplui gedraagt, zich niet aan de eigen afspraken houdt en dat het ontbreekt aan deskundigheid.

Een van de belangrijkste punten van kritiek is dat er te weinig herindelingen van markten plaatsvinden. Bij zo'n herindeling kijkt de gemeente of er nog een vaste kern van marktondernemers is van tachtig procent of dat er nieuwe marktkooplui bij mogen komen. "De gemeente houdt zich niet aan de eigen regels", concludeert Ramlal.

Waterloopleinmarkt op een regenachtige dag AT5

Waterloopleinmarkt op een regenachtige dag AT5

Waterloopleinmarkt op een regenachtige dag AT5

Waterloopleinmarkt op een regenachtige dag AT5 Volgende

Marktkooplui willen juist graag zo'n herinrichting. "Als jij je huis tien jaar lang niet opnieuw inricht, dan kun je ook niets vinden, en is het een puinhoop", vertelt marktondernemer Birgit Snitker, die een plek op de Noordermarkt heeft. "Als je een markt niet regelmatig even herinricht, krijg je dus ook een puinhoop." Ongeveer een maand geleden liet de ombudsman al weten dat marktondernemers op Plein '40-'45 gedupeerd worden door 'intimiderend overheidsgedrag'. Op de andere markten is het contact met de gemeente volgens hem vaak ook niet in orde. Hij spreekt van een neerbuigende houding, suggestief negatief taalgebruik en gebrek aan deskundige en professionele betrokkenheid.

Quote "We worden behandeld als een stelletje achterlijke idioten" Ondernemer op Noordermarkt

"We worden niet serieus genomen, we worden behandeld als een stelletje achterlijke idioten", vindt Snitker. "We zijn ondernemers en kunnen heel goed inschatten hoe we ons brood moeten verdienen." Ber van Teeseling, een kunstenaar die zijn eigen producten ontwerpt en op de markt op het Waterlooplein staat, vertelt dat hij geen spullen meer mag verkopen met de tekst 'Amsterdam' erop, omdat dat te toeristisch zou zijn. Bedroevend Ook gebeurt het regelmatig dat ondernemers maandenlang geen facturen krijgen en daarna in een keer al die facturen tegelijk, en dat er fouten in brieven staan. "Helaas moeten we constateren dat de gemeente het eigen kraampje helemaal niet op orde heeft", stelt de ombudsman. "Het is heel erg bedroevend. En daar moet de gemeente mee aan de slag. Er is werk aan de winkel."

Een aantal conclusies uit het rapport: Volgens de ombudsman wordt het beheer van de markten niet zakelijk en bedrijfsmatig ondersteund. "Hierdoor is de gemeente onvoldoende in staat om de eigen opbrengsten uit verstrekte marktvergunningen te volgen. Een ander effect is dat de gemeente hierdoor marktondernemers makkelijk in problemen brengt; onopgemerkte betalingsachterstanden lopen op en slaan om in grote schulden. Met urgentie dient dit te worden opgepakt." Er zitten sinds 2018, toen de nieuwe marktvisie van kracht werd, grote verschillen tussen de opstelling tegen marktondernemers en de opstelling tegen ondernemers in de detailhandel. "Een minder stijlvolle presentatie, minder bestuurlijke aandacht, minder inhoudelijke onderbouwing. De gemeente gedraagt zich niet eerlijk en betrouwbaar en ook niet respectvol jegens marktondernemers." De ombudsman is ook uitermate kritisch op die marktvisie. "Het document is om meerdere redenen geen visie-document. Allereerst niet omdat de rol van de gemeente als beheerder nergens staat beschreven. Elke vorm van reflectie ontbreekt en ook de impact van het nalaten van herindelingen wordt nergens onderkend. Het is vooral een cijfermatige analyse en dan ook nog zonder context. Zijn de geschetste trends uniek voor Amsterdam of landelijke ontwikkelingen? Zijn deze structureel of conjunctureel bepaald?"

De ombudsman vraagt de gemeente onder meer om nieuw beleid te maken en de eigen administratieve afdeling te verbeteren. Een woordvoerder van wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) zegt dat de gemeente eerder na intern onderzoek zelf ook concludeerde dat 'de laatste jaren niet alles goed is gegaan met de markten in onze stad'. De gemeente zou hier volgens de woordvoerder al mee aan de slag gegaan.