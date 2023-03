Palen in de binnenstad moeten sluipverkeer tegengaan

Om sluiproutes is de binnenstad tegen te gaan, wil het stadsdeel Centrum meerdere verkeersmaatregelen nemen. Zo komt er een zogenoemd 'palenplan' en wordt er in het noordelijke deel van de Marnixstraat éénrichtingsverkeer ingesteld.

De palen worden geplaatst op bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht. Volgens het stadsdeel zijn het 'strategische' plekken die verkeersoverlast in de Westelijke Grachtengordel, Noord Jordaan en Haarlemmerbuurt moeten tegengaan. Bestemmingsverkeer kan nog wel de buurten in- en uitrijden.

Daarnaast komt op het noordelijke deel van de Marnixstraat, tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht, dus eenrichtingsverkeer. Wie er met de auto komt, kan in de toekomst alleen nog in noordelijke richting dat deel van de weg op rijden. De ruimte die vrijkomt, is bestemd voor twee fietspaden in beide richtingen.

De plannen zijn nog niet definitief. Daarvoor moet het stadsdeel eerst nog de bewoners informeren. Er zijn drie informatieavonden gepland waar buurtbewoners en ondernemers bijgepraat worden en hun mening kunnen geven.