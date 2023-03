Verdachte dodelijk misdrijf Noord naar verwachting deze week overgeleverd aan Nederland

F. zit op dit moment vast in het Portugese Lissabon, waar hij vorige week maandag werd opgepakt op verdenking van doodslag of moord van Lopes, die een dag eerder dood in zijn ouderlijk huis aan de Vegastraat werd gevonden. Na onderzoek concludeerde de politie dat Lopes door een misdrijf om het leven moest zijn gekomen.

Vals paspoort

Begoleã F. was op het vliegveld van Lissabon op doorreis naar Belo Horizonte in Brazilië. Hij reisde met een vals Italiaans paspoort, maar dat werd door de Portugese douane opgemerkt. Toen ze achter zijn werkelijke identiteit kwamen, bleek F. op de internationale opsporingslijst te staan.

Wanneer de verdachte in Nederland is, zal hij door de Nederlandse politie worden verhoord over wat er zich in de uren voor de dood van Lopes heeft afgespeeld.