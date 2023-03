Kandidaat-Statenlid SP rekent af met Tata Steel: "Vooral de vervuiler moet dokken voor de CO2"

What’s Next gaat op 'blind date' met politici die zich verkiesbaar stellen bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. What's Nexter Jobeleen gaat deze week op date. Ze heeft geen idee hoe de politicus heet en van welke partij hij is. Aan de hand van de vragen die ze voorgeschoteld krijgt en aan de politicus stelt moet duidelijk worden met wie ze aan tafel zit.

In deze aflevering gaat Jobeleen op date met Maarten Dijksen van de SP, een kandidaat-Statenlid dat dit jaar voor het eerst meedoet aan de verkiezingen. Ze ontmoeten elkaar in Het Glazen Paleis, in het meest noordelijke deel van Noord-Holland: op Texel.

Fuck, Marry, Kill Tijdens de blind date wordt onder andere de VVV-vraag gesteld. Ze spelen een potje fuck-marry-kill, maar dan voor politici. Van de drie standpunten die er uitgelicht worden, moet de politicus er één vernietigen, één versnellen en één verbeteren. Zonder twijfel kiest Dijksen voor een versnelde aanleg van zonnepanelen op de Noord-Hollandse daken. Zijn partij wil dat energievoorzieningen minder geprivatiseerd worden en dat de transitie naar duurzame en groene energie weer in collectieve handen terecht komt. Gelijke monniken, gelijke kappen Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Schiphol en Tata Steel staat ook hoog op zijn agenda. Daar voegt hij echter een verbeterpuntje aan toe: "Onder gelijke monniken, gelijke kappen, moet je wel naar alle industrieën gaan kijken, hoeveel ze uitstoten." Een grote vervuiler als Tata Steel moet volgens de SP strenger aangepakt worden dan een individu die bijvoorbeeld met de auto naar werk gaat. "Wij zijn van de overtuiging dat vooral de vervuiler moet dokken voor de CO2", aldus Dijksen.

Quote "Er wonen hier heel veel ouderen op het eiland, maar die kunnen niet doorstromen naar een verzorgingshuis" Maarten Dijksen, SP-Kandidaat Provinciale Staten

Een van de grootste thema's van de verkiezingen van 15 maart 2023 is de wooncrisis. Volgens het Opiniepanel van EenVandaag, in samenwerking met de regionale omroepen, staat de woningmarkt op nummer 1 in de provincie Noord-Holland. Meer investeren in de zorg leidt volgens Dijksen ook tot een betere doorstroom van de woningmarkt. Hij zegt: "Er wonen hier heel veel ouderen op het eiland, maar die kunnen niet doorstromen naar een verzorgingshuis." Verder noemt hij de plaatsing van prefab woningen als kortetermijnoplossing ten opzichte van het reguliere bouwen.

Opvanglocaties De SP gelooft niet in beloningen voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. In plaats daarvan moet er volgens de partij gekeken worden naar de draagkracht van gemeenten, waar een verdeling op gebaseerd wordt. Hierbij is het volgens Dijksen belangrijk dat de minima niet in de weg gezeten worden, aangezien verschillende problemen dan met elkaar verward kunnen worden: "Dan ga je krijgen dat mensen zich tegen asielzoekers keren." Weet Jobeleen aan het einde van de date met welke politicus ze te maken heeft? Dat zie je deze week in What's Next.