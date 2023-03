Vier verdachten aangehouden na ontvoering jongen (15) in De Pijp

De politie heeft vanochtend vier verdachten aangehouden in verband met de ontvoering van een 15-jarige jongen. De jongen werd op 10 januari op de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp door drie mannen in een busje meegenomen.

De ontvoerders probeerden vervolgens via de A27 aan de politie te ontkomen, maar dat lukte ze niet. Ter hoogte van het dorp Groenekan werd het busje omsingeld door agenten en kon de jongen worden bevrijd. Die drie mannen werden toen door de politie aangehouden.

Man en vrouwen

Vandaag zijn daar dus vier aanhoudingen bijgekomen. Het gaat om een 41-jarige man uit Amsterdam en drie vrouwen - 28, 31 en 35 jaar oud - uit Amsterdam en Amstelveen. De vier zitten vast en zullen binnenkort worden verhoord. Het is nog onduidelijk waar de man en drie vrouwen van worden verdacht.

Vorige week dinsdag deelde de politie nog beelden van de ontvoering. Volgens de recherche waren er mogelijk meer mensen bij betrokken.

Op de beelden, gemaakt door bewakingscamera's, waren drie personen te zien die op verschillende momenten van de dag de omgeving zouden hebben verkend. "We denken dat zij de omgeving in de gaten hielden en te linken zijn aan de drie ontvoerders", zei politiewoordvoerder Marijke Stor toen.

'Conflict'

"Het lijkt er op dat niet zomaar een willekeurig slachtoffer van de straat is geplukt", aldus Stor. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat een conflict zo geëscaleerd is dat het voor een aantal mensen reden genoeg was om de jongen te ontvoeren."

De politie sluit de aanhouding van meer verdachten niet uit.