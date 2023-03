Gratis en gezond, maar HPV-vaccin is nog weinig bekend onder jongeren

Baarmoederhalskanker treft elk jaar zo'n 900 vrouwen. Gelukkig is het betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Tien jaar geleden overkwam het Kim Hulscher (50). Inmiddels is ze genezen, vertelt ze op een informatiemarkt in het Amsterdam UMC. "Maar ik heb heel veel last van de gevolgen van de behandelingen." Doordat Hulschers lymfeklieren zijn weggehaald, is haar rechterbeen flink opgezet. Dat heeft altijd compressie nodig." Verder heeft ze darmklachten, blaasklachten, heeft ze vaak last van vermoeidheid en kan ze soms lastig op woorden komen.

Voor Stichting Olijf zet Hulscher zich sindsdien in voor vrouwen die kanker krijgen in en rond de geslachtsorganen. Ruim 4800 vrouwen krijgen ieder jaar de diagnose gesteld. "Ik ben nu 50, in mijn tijd had je het vaccin tegen HPV nog niet. Had ik dat wel gehad, dan was de kans dat ik baarmoederhalskanker had gekregen een stuk kleiner geweest."

Vaccinatiecampagne

Een goede zaak dus, vindt Hulscher, dat mensen tussen 19 en 26 jaar zich dit jaar gratis kunnen laten vaccineren tegen HPV. Tachtig procent van de mensen loopt het virus minimaal één keer op. Meestal geen ramp, vertelt gynaecoloog en oncoloog Luc van Lonkhuijzen. "Maar we weten dat het virus een verhoogd risico geeft op verschillende soorten kankers." Behalve baarmoederhalskanker gaat het om bijvoorbeeld kanker in de penis, anus en de keelholte.