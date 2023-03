Televisiemaker Harry de Winter op 73-jarige leeftijd overleden

Televisiemaker Harry de Winter is gisteravond overleden. Dat meldt De Telegraaf . Hij is 73 jaar oud geworden.

De Amsterdammer leed aan longvlieskanker en was ongeneeslijk ziek. Zijn familie heeft het nieuws over het overlijden bekendgemaakt.

De Winter richtte in 1977 ID Film & Video Productions bv (IDTV) op. Het bedrijf maakte programma's als Lingo, Taxi, 12 steden 13 ongelukken en de populaire dramaseries Pleidooi en Oud Geld.

Bij AT5 maakte hij onder meer het programma Wintertijd, en was hij langere tijd lid van de Raad van Toezicht van de omroep. Ook was hij één van de oprichters van tv-zender Het Gesprek, dat zich specialiseerde in langere interviews.

De Winter was ook één van de initiatiefnemers van Een Ander Joods Geluid, een stichting die kritisch was over het Israëlische optreden tegenover de Palestijnen.

