Frans Halsbuurt krijgt een nieuwe inrichting: "600 parkeervakken opgeheven"

Het Verkeer gaat vandaag langs in de Frans Halsbuurt, waar een grote herinrichting plaatsvindt. Het wordt een autoluwe woonbuurt met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en speelmogelijkheden voor kinderen. De buurt is actief betrokken geweest bij het maken van het ontwerp voor de nieuwe inrichting.

De Frans Halsbuurt wordt opnieuw ingericht omdat er groot onderhoudswerkzaamheden moesten plaatsvinden en daarbij ook een nieuw ontwerp voor de straten, stoepen en de groenvakken. "Het unieke van de Frans Halsbuurt is dat er 600 parkeervakken zijn opgeheven om ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers en sport- en recreatie", legt omgevingsmanager Bianca de Bats uit. En dat niet alles. ''We gaan de buurt ook Rainproof maken zodat het klimaatbestendig wordt.''

Buurtparticipatie

Buurtbewoners hebben een grote rol gespeeld in het ontwerp voor de herinrichting. Na een buurtinventarisatie zijn diverse bijeenkomsten, een workshop, en schouwbezoeken in de straat georganiseerd. De wens van de buurt voor een autoluwe woonbuurt met ruimte voor groen, spel en recreatie is uitgekomen. Maar tot die tijd is het afzien. "Er komt heel veel zand in huis door de werkzaamheden, maar ja het moet gewoon gebeuren", vertelt een bewoner.

Een voorbijganger vindt de werkzaamheden hard nodig: "Toen ik hier afgelopen zomer aan het fietsen was, toen was de straat nog open en zaten er allemaal gaten in de weg."