Stad nl De Straten op de T.H. Weeversweg: een kleine Iraanse community in Amsterdam-Noord

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn op de Th. Weeversweg in Amsterdam-Noord. In deze aflevering spreken we drie Iraniërs. Hoe kijken zij naar de situatie in Iran?

Allereerst spreken we verhalenverteller Sahand Sahebdivani. Op driejarige leeftijd is hij met zijn familie naar Nederland gekomen vanuit Iran. Het was puur toeval dat hij uiteindelijk in Nederland belandde: "We hebben onze vlucht naar Canada gemist, dus daarom ben ik Nederlander." Hij gaat nooit meer terug naar Iran en kan daarom vrijuit over de situatie in het land praten. "Het is daar verschrikkelijk wat vrouwenrechten betreft, of rechten voor homo's, lesbiennes en verschillende minderheden." De dood van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini zorgde ervoor dat mensen massaal de straat op gingen in Iran. Volgens Sahand is er één oplossing: "Ik persoonlijk denk dat Iran alleen maar beter kan worden als het regime valt."

Quote "Ik persoonlijk denk dat Iran alleen maar beter kan worden als het regime valt" Sahand

De eerste bewoonster waar we langs gaan is Homa. Zij woont bijna twee jaar in Amsterdam, en is sinds 2003 in Nederland. De vader van haar kinderen vluchtte om politieke redenen naar Nederland. Zij volgde later met hun twee dochters. Die wonen inmiddels op zichzelf: "Ze hebben hun eigen vrijheid en ik ook." Achter het speldje op haar shirt met een afbeelding van de oude vlag van Iran zit een verhaal: "Toen Khamenei kwam en de revolutie 44 jaar geleden plaatsvond in Iran werd de leeuw vervangen door de naam van Allah". De situatie in het land ontroert Homa: "Ik woon in Nederland, een vrij land, maar mijn gedachten zijn in Iran."

Quote "Ik woon in Nederland, een vrij land, maar mijn gedachten zijn in Iran" Homa

Als laatste bellen we aan bij bewoonster Fereshteh. Via de Iraanse stichting Andishe heeft ze deze woning gekregen. Er wonen meerdere Iraniërs in het appartementencomplex. Fereshteh is erg blij met het contact dat ze met hen heeft. "Elke maandag en donderdag komen we met zijn allen bij elkaar en drinken we lekker koffie en eten we." Ze heeft voor deze gelegenheid een speciaal traditioneel Iraans gerecht gemaakt, genaamd ‘tahdig’. Presentator Ravi is er zeker over te spreken: “Dat is wel echt lekker!”