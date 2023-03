UvA laat eigen koloniaal verleden onderzoeken

De Universiteit van Amsterdam (UvA) laat onderzoeken wat haar rol en die van haar voorlopers is geweest in de koloniale geschiedenis. De universiteit verwacht dat de resultaten van het onderzoek in 2024 verschijnen.

Het onderzoek van de UvA bestaat uit twee delen. Eerst wordt er gekeken welke gebouwen, collecties en archieven moeten worden onderzocht. Daarna begint het daadwerkelijke onderzoek. Volgens de universiteit is het belangrijk om de eigen geschiedenis en de erfenis daarvan onder ogen te zien en rekenschap te kunnen geven.

Athenaeum Illustre

De voorloper van de UvA, het Athenaeum Illustre, werd in 1632 opgericht. Veel van de panden die toen werden gebruikt zijn nog steeds onderdeel van de universiteit. Ook andere gebouwen uit het koloniale tijd, zoals het Oost-Indisch Huis, zijn in gebruik door de UvA.

In die tijd verbonden de rijke kooplieden hun ondernemingen aan de universiteit. De UvA is van mening daar ondernemingen tussen zitten die 'ongetwijfeld' verbonden zijn met de koloniën en slavernij. Daar is volgens de universiteit nog niet genoeg over bekend en daarom is het onderzoek juist zo belangrijk.