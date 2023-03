OM-topman Van der Burg heeft spijt van eerste uitlatingen na rapport over liquidaties

"In de media heb ik door mijn reactie onvoldoende recht gedaan aan het verdriet van de nabestaanden, wat me spijt", schrijft Van der Burg in een reactie. "Door mijn toedoen is het beeld ontstaan dat het OM niet wenst te reflecteren en te leren. Ik heb daarbij niet de juiste woorden gebruikt. Dat betreur ik, want ik vond en vind dat er fouten zijn gemaakt. Het OM is zeer gemotiveerd om lessen te trekken en onderschrijft de aanbevelingen van de OVV."

Gemiste kansen, onbenutte informatie en miscommunicatie

De advocaten van kroongetuige Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, reageerden na het optreden van Van der Burg in Nieuwsuur in een verklaring naar de top van het Openbaar Ministerie. "Zoveel gemiste kansen, onbenutte informatie, miscommunicatie", concludeerden Schouten en de Jong eerder, "Maar ook gewoon arrogantie en grote veronachtzaming van verantwoordelijkheden door mensen die op hun kwetsbaarst zijn en je niet realiseren dat je hun dood daarmee op de koop toe neemt", aldus de advocaten.

Van der Burg reageerde dus in Nieuwsuur op de uitkomsten van het rapport. Daarin weersprak hij onder meer de stelling van de advocaten, die zeggen dat met andere beslissingen van het OM, Peter R. de Vries misschien nog zou hebben geleefd. "Dat is waar hij (Schouten, red.) in gelooft. Ik vind dat dat deel nogal hoog over, omdat na drie jaar terugkijkend is het heel ongemakkelijk en lastig te waarderen wat er zou zijn gebeurd", aldus van der Burg.

Prioriteiten

De OM-topman laat in de verklaring weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen in het rapport. Zo zijn er prioriteiten gesteld.



"Allereerst moet onder het gezag van het OM de uitwisseling van informatie tussen politie en OM worden verbeterd. De OVV heeft geconstateerd dat relevante informatie die bekend was bij collega’s in de opsporing niet of onvoldoende is gedeeld met collega’s die belast zijn met de beveiliging van personen", aldus de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Hij vervolgt: "Dit alleen is niet afdoende. De informatiedeling kan en moet nog beter en daarom onderzoekt het OM, samen met de politie, mogelijkheden om dit proces nog beter te organiseren. Daarnaast blijft het zo dat sommige opsporingsonderzoeken moeten worden afgeschermd vanwege het risico dat personen gevaar lopen als bepaalde onderzoekinformatie in verkeerde handen valt."