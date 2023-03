Gewonde bij steekpartij rond Centraal Station, agenten lossen schoten

Na het lossen van de schoten, het is nog niet duidelijk of agenten gericht schoten of dat het om waarschuwingsschoten ging, is de verdachte geraakt met een stroomstootwapen. Agenten konden hem daarna aanhouden. Hij is niet gewond geraakt door de schoten.

Er kwamen meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam ter plaatse. Het slachtoffer van de steekpartij werd eerst in het hotel door ambulancepersoneel en het traumateam behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij lijkt er ernstig aan toe.