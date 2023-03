Kademuur Geldersekade wordt vernieuwd: ''Met 75 palen een technisch hoogstandje''

De stad staat voor een enorme opgave met de tientallen kilometers kademuur die in slechte staat zijn. Een van de kademuren die aan het verzakken is, is die van de Geldersekade. En dat betekent dat de muur volledig vernieuwd moet worden. Hoe dat wordt gedaan zie je in de nieuwste aflevering van Het Verkeer.

''De kademuur is niet al te stevig meer en al deels verzakt. Dat kun je ook zien aan de scheuren in de wand'', legt omgevingsmanager Nicolet Luisman uit. Alleen verstevigen is daarom niet genoeg. ''De kademuur moet helemaal vervangen en vernieuwd worden.'' Op dit moment wordt de muur afgegraven om vervolgens een nieuwe fundering aan te leggen. En die fundering moet stevig zijn, vertelt één van de werkmannen. ''Dit stukje kademuur is 60 meter en er komen hier 75 palen. Over de vraag of dit dan een technisch hoogstandje is hoeft hij niet lang na te denken: ''Ja, dat is het zeker.''

Bewoners en voorbijgangers die we spreken hebben gemengde gevoelens over de werkzaamheden. ''Het moet gebeuren toch'', vertelt een man in de auto. ''Het had misschien al veel langer moeten gebeuren. Het wordt denk ik een hele dure klus voor de gemeente'', aldus een buurtbewoner. Een jongen die hier dagelijks langs fietst vindt het vooral lastig. ''Irritant, het is de zoveelste keer dat er werkzaamheden zijn in Amsterdam. Het breekt eigenlijk het hele verkeer weer op.'' Maar het is wel voor een goed doel voegt hij hier aan toe. ''Het is voor onze eigen stad.''

Het fietspad op de Geldersekade is een belangrijke en veelgebruikte fietsroute door de stad. ''De drukte van deze buurt is een grote uitdaging voor de werkzaamheden'', legt Luisman uit. En er wordt niet alleen gewerkt aan de Geldersekade. ''Er moeten ook veel andere werkzaamheden plaatsvinden in deze buurt. Dus er staat druk op de planning.'' Fietspad richting zuid afgesloten Het fietspad op de Geldersekade is tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer. Fietsers die vanaf het IJ komen moeten via de Bantammerbrug naar de overkant van de Geldersekade. Vanaf daar kunnen ze verder fietsen. Fietsers van zuid naar noord hebben geen hinder van de werkzaamheden, net als het autoverkeer. De werkzaamheden duren nog tot eind januari 2024.