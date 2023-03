Automobilist vlucht na rammen lantaarnpaal President Kennedylaan

Volgens een omstander hebben vier jongens de auto na de aanrijding snel afgesloten en zijn ze ervandoor gegaan. "Ik heb om 3.17 uur 112 gebeld, toen was het net voor mijn neus gebeurd. Trof de auto zo 'geparkeerd' aan. De politie heeft in de omgeving nog gezocht, maar niemand gevonden."

Een politiewoordvoerder bevestigt dat. Ze zegt dat de auto later in de nacht weggesleept is. Het is nog steeds niet bekend wie er achter het stuur heeft gezeten. "Na onderzoek in de omgeving en op basis van wat we nu weten zijn we nog niet veel verder gekomen."