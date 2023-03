Halsbandparkiet pikt grote gaten in gevel seniorenwoning Zuidoost: "Groene terroristen"

Bewoners van seniorenwoningen aan de Garstkamp in Zuidoost hebben er sinds een paar weken een aantal bijzondere buren bij. Een groep halsband- en grote alexanderparkieten hebben het complex uitgekozen om zich te nestelen. In de gevels maken zij gaten. De reparatiekosten lopen flink op, volgens woningbouwvereniging Ymere tot enkele honderden euro's per gat.