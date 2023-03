Eten met je buren in West: "Zo leren mensen elkaar kennen"

Op 27 oktober 2025 viert Amsterdam zijn 750ste verjaardag. Amsterdammers krijgen via Stichting Amsterdam 750 jaar de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen geven aan het jubileum van hun stad. De Stichting doet dit door subsidies te geven aan projecten in aanloop naar de viering in 2025. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij 'Eten met je Buren', één van de gesubsidieerde initiatieven in West.

Quote ''De bedoeling van ons Eten met de Buren is dat mensen die alleen zijn bij elkaar aan tafel gaan zitten en elkaar leren kennen. En dat gebeurt ook echt.'' Howard Kramer - initiatiefnemer Eten met je Buren

Het doel van het initiatief 'Eten met je Buren' is om te verbinden, samen te komen en een ontmoetingsplek te zijn voor Amsterdammers. Initiatiefnemer Howard Kramer verzorgt maaltijden in de Buurtkamer aan de Willem de Zwijgerlaan in de Baarsjes, samen met vrijwilligers. ''De bedoeling van ons Eten met de Buren is dat mensen die alleen zijn bij elkaar aan tafel gaan zitten en elkaar leren kennen. En dat gebeurt ook echt.'' Bezoekers betalen 6 euro voor een maaltijd inclusief een toetje en drankje en iedereen is welkom. "Mensen mogen twee, drie keer langskomen. Weggooien vinden we zonde, dat doen we niet", vertelt Kramer. Een bezoeker vertelt blij te zijn buurtbewoners te leren kennen via deze weg: "Een stuk gezelligheid en een ruimte om met gezellige mensen samen te eten."

Subsidie aanvragen De aanvragen voor subsidie gaan per stadsdeel. Vanaf 15 maart 2023 zijn de stadsdelen Nieuw-West en West aan de beurt, de 3e ronde van in totaal 8 subsidierondes. Aanvragen kan via de link onderaan het artikel. Alle ideeën zijn welkom. Voorwaarde is wel dat je ook andere financiering hebt en je plan uitvoert samen met 2 andere partijen in de stad.