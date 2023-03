Steekpartij op Europaplein, vier verdachten aangehouden

Op het Europaplein in Zuid is aan het einde van de middag een man neergestoken. Er zijn vier verdachten aangehouden.

De steekpartij vond vanmiddag rond 16.30 uur plaats. Binnen tien minuten had de politie al twee verdachten aangehouden. Eén van hen rende in de richting van het Beatrixpark, waar agenten die in de buurt waren hem vast konden grijpen. Een woordvoerder van de politie meldt dat er later nog twee verdachten zijn aangehouden.

De woordvoerder laat ook weten dat het letsel van het slachtoffer, die steekwonden heeft, mee lijkt te vallen. Hij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.