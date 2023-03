Krijgen we er nu echt 500 nieuwe woningen per week bij? "Die belofte gaat te ver"

Binnen negen jaar heeft iedereen een geschikte, betaalbare woning. Weg is de woningnood. Zou het echt? Morgen, op verkiezingsdag, tekenen bijna alle gemeenten in Noord-Holland en Flevoland zogeheten Woondeals met minister Hugo de Jonge. En de boodschap is: voor eind 2030 leveren we u grofweg 220.000 woningen. Experts oordelen anders: “Je komt eerder richting de helft uit.”

Precies op de valreep is het einde van de wooncrisis in zicht, zou je dan concluderen. Maar niets lijkt minder waar. Betrokkenen zeggen dat de deals niet realistisch zijn en die woningnood is na 2030 nog lang niet opgelost. Vooral de Woondeal in de Metropoolregio Amsterdam zou op drijfzand zijn gebaseerd. Veel te zachte afspraken, verkeerd gerekend, onzekerheid vanwege grote risico's en te weinig geschikte locaties. De door Hugo de Jonge gewenste partners als woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars ondersteunen de inhoud dan ook niet.

Het tekort aan betaalbare woningen overheerst de verkiezingen voor de Provinciale Staten en is hét hete hangijzer. Precies op deze dag dat kiezers naar de stembus gaan, zetten wethouders van tientallen gemeenten hun handtekeningen onder drie Woondeals. Eentje voor 29 gemeenten in de MRA, de Metropoolregio Amsterdam (171.200 woningen), eentje voor Noord-Holland Noord (40.000 woningen) en eentje voor de overige gemeenten in Flevoland (zo’n 8.000 woningen). Dit houdt in dat er in de twee provincies elke week 500 vooral betaalbare woningen bij zouden komen.

Dat is jammer want juist in dit gebied, van de kust bij Zandvoort tot en met ’t Gooi en Lelystad, is de woningnood het hoogst van het land. Een gemiddelde woning kost 520.000 euro, de gemiddelde huurprijs is 1.400 euro waarbij 83 procent van de huurders meer dan 1.500 per maand betaalt. Steeds minder mensen kunnen dat betalen, áls ze al een woning vinden.

Doel is dat twee derde van de nieuw te bouwen woningen ‘betaalbaar’ zijn, dat zijn er meer dan 110.000 in de MRA. Hieronder vallen sociale huurwoningen, huurwoningen tot 1.000 euro per maand en koopwoningen onder 355.000 euro.

Niet op de foto

Maar de verenigde woningbouwverenigingen rondom Amsterdam zien dat niet gebeuren met deze woondeal. Zij steunen de intentie maar tekenen de plannen niet omdat ze te zacht zijn. “Wij zijn morgen wel aanwezig, maar ondertekenen de Woondeal niet en gaan ook niet op de foto met Hugo de Jonge en de wethouders”, zegt Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties (AFWC).

Volgens Visser is het een signaal aan de overheid dat de corporaties wel aan de slag willen, maar dan met volgende bouwlocaties. “De Woondeal is te vrijblijvend. De intentie is natuurlijk uitstekend en onderschrijven we. Maar 500 woningen per week erbij? Dan moeten er harde afspraken worden gemaakt en concrete bouwlocaties beschikbaar worden gesteld, anders moeten we woningzoekenden gaan teleurstellen. Geef dan gewoon een realistisch beeld.”

Zo snel als dat kan, moet 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huursector komen. Dat zijn de huizen met de laagste huren, waar nu een schreeuwend tekort aan is. Ga daarom als eerste aan de slag met deze woningen, menen de corporaties. Begin daarom te bouwen op locaties als Westflank Haarlemmermeer, Almere Poort, Deelgebied Robin in IJmuiden, Crailo in het Gooi en Oostflank in Purmerend. “Onze prioriteit is de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Daarvoor moet het bouwtempo echt veel meer worden verhoogd. Er zijn gemeenten waar al jaren geen sociale huurwoning is neergezet.”