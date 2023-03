Een coffeeshop aan de Derde Oosterparkstraat in Oost is afgelopen nacht beschoten. Niemand raakte gewond.

De politie werd rond 03.30 uur gealarmeerd over luide knallen in de straat. Toegesnelde agenten troffen meerdere hulzen en kogelinslagen aan bij een pand waar een coffeeshop is gevestigd.

De coffeeshop was op dat moment gesloten. Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie komt graag in contact met getuigen.