Coffeeshop Los Angeles in Derde Oosterparkstraat beschoten

Coffeeshop Los Angeles aan de Derde Oosterparkstraat in Oost is afgelopen nacht beschoten. Niemand raakte gewond. De zaak werd in 2018 voor onbepaalde tijd gesloten na twee explosies.

De politie werd rond 03.30 uur gealarmeerd over luide knallen in de straat. Toegesnelde agenten troffen meerdere hulzen en kogelinslagen aan bij een pand waar een coffeeshop is gevestigd. Volgens een buurtbewoner waren er vijf knallen hoorbaar. Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan.

De coffeeshop werd in 2018 door burgemeester Femke Halsema gesloten na twee explosies bij het pand. De eigenaar van de coffeeshop was het niet eens met de sluiting en procedeerde tot aan de hoogste rechter. Die bepaalde afgelopen januari dat de burgemeester beter moet motiveren waarom de coffeeshop na de explosies niet meer open mocht.

Burgemeester Halsema kreeg toen zes weken de tijd om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State. Of dat besluit inmiddels is genomen, is nog niet duidelijk.