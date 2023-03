Stad investeert ruim 22 miljoen euro in sport in de stad

Het college gaat 22,3 miljoen euro beschikbaar stellen voor sport in de stad. Met deze investering wil het bestuur in alle delen van de stad inzetten op meer bewegen en buitenspelen, maar ook in het verduurzamen van sportcomplexen en topsport. ''Welvaart en gezondheid zijn niet gelijk verdeeld over de stad, en dat geldt ook voor de mate van sporten en bewegen'', zegt wethouder sport Sofyan Mbarki.

Het stadsbestuur maakt zich zorgen dat kinderen steeds minder vaak buitenspelen. ''Dit is zorgwekkend want onderzoek toont aan dat buitenspelen van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van het kind.'' Schrijft Mbarki in een brief aan de gemeenteraad. Daarom worden er dit jaar ongeveer veertig speelplekken aangelegd of vernieuwd.

Meer plekken voor 'urban sport'

In de stad is in sommige gebieden behoefte aan 'urban sports', zoals straatvoetbal, 3x3 basketbal en breakdance. Op het Museumplein wordt samen met de brandweer op de tijdelijke kazerne die waarschijnlijk dit voorjaar weg kan, een urban sport voorziening aangelegd.

Het Bijlmer Sportpark in Zuidoost wordt heringericht met openbare fitnessapparaten waar iedereen gebruik van kan maken. In Oost krijgt sportpark Drieburg een metamorfose. Drie velden krijgen kunstgras, er komt een 'urban sportstrook' en de speeltuin wordt omgebouwd voor sportief gebruik.

Investeren in topsport

Ook de Bosbaan, waar veel roeiverenigingen huizen, krijgt een flinke opknapbeurt. Ook handig voor het WK roeien en para-roeien dat daar in 2026 georganiseerd gaat worden. "Zo wordt het een toekomstbestendige, duurzame topsportaccommodatie", aldus de wethouder.