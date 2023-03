Nieuwe subsidieregeling voor mensen die in de problemen komen door energieprijzen

De gemeente heeft twee nieuwe subsidieregelingen aangenomen die zich richten op mensen die in de problemen komen door de energieprijzen. De eerste is dat er in totaal 600.000 euro beschikbaar is voor nieuwe initiatieven die direct bijdragen aan het verlagen van de energierekening van Amsterdammers. En daarnaast werkt het college ook aan een regeling waarbij huiseigenaren met een laag inkomen 2.000 euro subsidie kunnen krijgen om hun slecht geïsoleerde woning aan te pakken.