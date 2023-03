Weer ongeluk op Burgemeester de Vlugtlaan: bus en auto knallen op elkaar

De automobilist kwam er met lichte verwondingen vanaf, verder kwam iedereen met de schrik vrij. De bus en auto raakten beide flink beschadigd.

Onveilig

Vorige week nog spraken meerdere bewoners zich uit over de vele ongelukken in de straat. "Ik durf af en toe niet eens over te steken" en "Ik hoop dat ze de stoplichten gaan neerzetten. Er zitten hier ook scholen, dat is gewoon veel te gevaarlijk", waren reacties.

De 86-jarige Annie woont al zesentwintig jaar aan het kruispunt en ziet geregeld dat het misgaat. "De auto's rijden veel te hard, soms echt als gekken. Ik durf soms ook niet over te steken. Het is echt een gevaarlijk", vertelt ze. Vandaag is er opnieuw een bewoner getuige van het ongeluk, "Het is weer raak!", klonk de reactie.

DENK-raadslid Süleyman Koyuncu zal aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering aan verkeerswethouder Melanie van der Horst vragen stellen over de gevaarlijke verkeerssituatie.