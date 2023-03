Burgemeester sluit coffeeshop Los Angeles in Derde Oosterparkstraat opnieuw

Burgemeester Halsema heeft besloten de coffeeshop die vannacht aan de Derde Oosterparkstraat in Oost werd beschoten per direct te sluiten voor een duur van zes maanden. Dit vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.

Rond 03.30 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over luide knallen in de straat. Daar troffen meerdere agenten meerdere hulzen en kogelinslagen aan bij een pand waar een coffeeshop is gevestigd. Een bewoner liet weten dat er vijf knallen hoorbaar waren. Er raakte niemand gewond. Aan de buitenkant van het pand was vandaag overdag weinig schade te zien.

Vaker doelwit

Het pand werd medio 2018 tot begin 2022 al voor onbepaalde tijd gesloten vanwege twee explosies bij het pand in 2018. De eigenaar van de coffeeshop was het toen niet eens met de sluiting en procedeerde tot aan de hoogste rechter. Die bepaalde afgelopen januari dat de burgemeester beter moet motiveren waarom de coffeeshop na de explosies niet meer open mocht.

Burgemeester Halsema kreeg toen zes weken de tijd om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State.

In februari dit jaar werd er een dreigement op het pand geklad. Door deze reeks aan gebeurtenissen wordt het risico op herhaling volgens de gemeente en burgemeester hoog geschat. "De openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de woning zijn door de voorvallen ernstig aangetast."