Auto rijdt in op restaurant in Westpoort, waar vervolgens brand ontstaat

In een restaurant aan de straat Sierenborch nabij het Westelijk Havengebied is vannacht na een brand uitgebroken nadat een auto op het pand inreed. Op foto's is te zien dat de brand veel schade aan het pand heeft veroorzaakt.

Hulpdiensten kregen rond 2.50 uur een eerste melding van de brand. Naast de brandweer werd ook de politie opgeroepen. Niemand raakte bij de botsing of de brand gewond.

De politie laat weten dat de brand ontstond in de auto en dat er opzet in het spel is. Na het blussen bleek dat er niemand in de auto was achtergebleven. Wie dit heeft gedaan en waarom, is nog onduidelijk. De politie zegt graag in contact te komen met mensen die meer hebben gezien.