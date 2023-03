Ook verpleegkundige Sacha staakt donderdag: "We houden het zo niet vol"

Een loonsverhoging en minder werkdruk zijn de twee belangrijkste redenen waarom het personeel van 64 ziekenhuizen door het hele land heen morgen staken. Sacha Blijboom is verpleegkundige op de uitslaapkamer in het OLVG en doet donderdag ook mee met de staking: "Dit is ook voor de volgende generatie verpleegkundigen."

Daarnaast is het volgens de verpleegkundige niet alleen om haar eigen generatie medewerkers te redden: "Wat ik een groot probleem vind, is dat de aanmeldingen voor hbo verpleegkunde het afgelopen jaar ruim 17 procent lager was dan voorheen." Ze kan zich verplaatsen in jonge hbo'ers die misschien liever werk doen waar je meer mee kunt verdienen: "Als we meer verdienen, krijg ik meer collega's en neemt de werkdruk af."

"We willen een salarisverhoging, meer reiskostenvergoeding, meer invloed op de roosters en minder werkdruk", somt de verpleegkundige op. De afgelopen jaren is volgens veel zorgmedewerkers het salaris niet genoeg meegestegen met alle andere prijzen in het land.

Blijboom werkt al sinds de jaren tachtig in de verpleegkunde: "Eind jaren tachtig ben ik ook gaan staken, het voelt als iets goeds om van je te laten horen." Het ging toen om de eerste staking van ziekenhuispersoneel in Nederland.

"Na corona zijn we begonnen aan de inhaalzorg, maar echt rustiger is het tot nu toe niet geworden." Door moeheid van personeel in combinatie met het aantal patiënten dat moet worden behandeld, kan de zorg straks nog wel eens in het geding komen: "We doen ons uiterste best om de beste zorg te geven natuurlijk."

50 mensen in 17 bedden

In het OLVG West zijn er 17 bedden op de afdeling waar Blijboom werkt. "We hebben wel eens dagen dat we vijftig patiënten op een dag hebben. Dan kun je je voorstellen dat er veel druk op de bedden is en wij op snel tempo moeten zorgen dat iemand stabiel is en terug kan naar de afdeling." Daardoor moeten ze wel eens 'te' snel beslissingen maken: "Je wilt honderd procent zekerheid hebben dat het de goede keuze is, en soms moet je nu genoegen nemen met 95 procent van die zekerheid."

Morgen wordt alleen spoedeisende zorg uitgevoerd, net als op zondagen. Nog niet alle afdelingen van het OLVG doen nu mee met de staking: "Maar als er meer nodig is na morgen, dan doen waarschijnlijk alle andere afdelingen ook mee. Ik vind gewoon dat je je hard moet maken voor je beroep."